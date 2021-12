தேசிய செய்திகள்

பாஜக ஆளும் மாநில முதல் மந்திரிகளுடன் பிரதமர் மோடி ஆலோசனை + "||" + PM Narendra Modi chairs a meeting of the Chief Ministers of BJP-ruled states in Varanasi, Uttar Pradesh

பாஜக ஆளும் மாநில முதல் மந்திரிகளுடன் பிரதமர் மோடி ஆலோசனை