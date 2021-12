மாநில செய்திகள்

உர உதவி மையம் தொடங்கப்பட்டிருப்பது வெறும் கண்துடைப்பு - ஓ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + The launch of the Fertilizer Assistance Center is just a discovery - O. Panneerselvam

உர உதவி மையம் தொடங்கப்பட்டிருப்பது வெறும் கண்துடைப்பு - ஓ.பன்னீர்செல்வம்