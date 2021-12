மாநில செய்திகள்

வருண் சிங் மறைவு: வீரத்திற்காகவும், தியாகத்திற்காகவும் நிலைத்திருப்பார் - கமல்ஹாசன் + "||" + Varun Singh's demise: Will stand for heroism and sacrifice - Kamal Haasan

வருண் சிங் மறைவு: வீரத்திற்காகவும், தியாகத்திற்காகவும் நிலைத்திருப்பார் - கமல்ஹாசன்