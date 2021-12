தேசிய செய்திகள்

15 ஆண்டுகளாக தேடப்பட்டு வந்த கேங்க்ஸ்டர் சுரேஷ் புஜாரி இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தல் + "||" + Gangster Suresh Pujari deported to India from Philippines; brought to Mumbai by Maha ATS

15 ஆண்டுகளாக தேடப்பட்டு வந்த கேங்க்ஸ்டர் சுரேஷ் புஜாரி இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தல்