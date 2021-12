தேசிய செய்திகள்

அரசியல் கட்சியினர் எனது பெயரையோ, புகைப்படத்தையோ பயன்படுத்த வேண்டாம் - ராகேஷ் திகாய்த் + "||" + I'm not going to contest any election & no political party should use my name or photo in their posters Farmers leader Rakesh Tikait

அரசியல் கட்சியினர் எனது பெயரையோ, புகைப்படத்தையோ பயன்படுத்த வேண்டாம் - ராகேஷ் திகாய்த்