கிரிக்கெட்

‘கேப்டன் பதவி பறிப்பு குறித்து கடைசி நேரத்தில் தான் என்னிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது’ - விராட் கோலி வேதனை + "||" + ‘Regarding the captaincy coup It was only last time I was informed Virat Kohli in pain

‘கேப்டன் பதவி பறிப்பு குறித்து கடைசி நேரத்தில் தான் என்னிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது’ - விராட் கோலி வேதனை