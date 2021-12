தேசிய செய்திகள்

இயற்கை விவசாய முறைக்கு மாறும் நேரம் வந்து விட்டது; பிரதமர் மோடி உரை + "||" + The time has come to transition to a natural farming system; PM Modi's speech

இயற்கை விவசாய முறைக்கு மாறும் நேரம் வந்து விட்டது; பிரதமர் மோடி உரை