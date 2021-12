தேசிய செய்திகள்

அரசியலில் இருந்து விலகுவதாக மெட்ரோமேன் ஸ்ரீதரன் அறிவிப்பு + "||" + Kerala 'Metroman' E Sreedharan says he is quitting politics "I am no longer interested (in politics)," he says

அரசியலில் இருந்து விலகுவதாக மெட்ரோமேன் ஸ்ரீதரன் அறிவிப்பு