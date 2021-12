தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் 2 பயங்கரவாதிகள் சுட்டு கொலை; பிணை கைதிகளாக இருந்த 2 சிறுமிகள் மீட்பு + "||" + 2 terrorists shot dead in Kashmir; Rescue of 2 girls who were held hostage

காஷ்மீரில் 2 பயங்கரவாதிகள் சுட்டு கொலை; பிணை கைதிகளாக இருந்த 2 சிறுமிகள் மீட்பு