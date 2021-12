உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் ஒமைக்ரான் பரவலுக்கு மத்தியில் மீண்டும் வேகம் காட்டும் கொரோனா....! + "||" + 800,000 Americans have died of COVID. Now the U.S. braces for an omicron-fueled spike

அமெரிக்காவில் ஒமைக்ரான் பரவலுக்கு மத்தியில் மீண்டும் வேகம் காட்டும் கொரோனா....!