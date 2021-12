உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் ஓமைக்ரான் மிகவும் வேகமாக பரவத் தொடங்கும்: ஜோ பைடன் எச்சரிக்கை..! + "||" + Omicron Variant Will "Spread Much More Rapidly", Warns Joe Biden

அமெரிக்காவில் ஓமைக்ரான் மிகவும் வேகமாக பரவத் தொடங்கும்: ஜோ பைடன் எச்சரிக்கை..!