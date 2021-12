உலக செய்திகள்

தந்தை நினைவு தினம் "நாட்டு மக்கள் 11 நாட்கள் சிரிக்க தடை" வடகொரியா அவலம் + "||" + North Korea Bans Citizens From Laughing Drinking Alcohol Showing Signs Of Happiness For 11 Days

தந்தை நினைவு தினம் "நாட்டு மக்கள் 11 நாட்கள் சிரிக்க தடை" வடகொரியா அவலம்