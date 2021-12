தேசிய செய்திகள்

மது அருந்தும் இந்தியர்களில் 7.5 சதவீதம் பேர் பெண்கள் ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + Only 7.5% of India's alcohol consumers are women: UBS report

