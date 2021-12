மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க-வை வீழ்த்த எந்த கொம்பனாலும் முடியாது - எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + No horn can bring down the AIADMK Edappadi Palanisamy speech in Salem

அ.தி.மு.க-வை வீழ்த்த எந்த கொம்பனாலும் முடியாது - எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு