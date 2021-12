மாநில செய்திகள்

பள்ளி சுற்றுச் சுவர் இடிந்து விழுந்து விபத்து: உயிரிழந்த மாணவர்கள் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ. 10 லட்சம்: முதல் அமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + Three students killed in Tirunelveli as toilet wall collapses in school

