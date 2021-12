மாநில செய்திகள்

அனைத்து பள்ளிகளின் கட்டிடங்களும் ஆய்வு செய்யப்படும் - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் + "||" + School building collapse: All schools will be inspected - Minister Anbil Mahesh

