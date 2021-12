உலக செய்திகள்

பிலிப்பைன்ஸ்: மின்டனாவ் மாகாணத்தை தாக்கிய சக்தி வாய்ந்த புயல்..! - 5 பேர் பலி + "||" + At least 5 dead as powerful typhoon lashes Philippines

பிலிப்பைன்ஸ்: மின்டனாவ் மாகாணத்தை தாக்கிய சக்தி வாய்ந்த புயல்..! - 5 பேர் பலி