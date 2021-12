மாநில செய்திகள்

தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவானது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்..! + "||" + New Depression formed in the southeastern Bay of Bengal ..!

தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவானது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்..!