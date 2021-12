மாநில செய்திகள்

காஞ்சிபுரம் அருகே 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற தனியார் தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் போராட்டம் வாபஸ் + "||" + Employees strike near Kanchipuram lasted for more than 10 hours

காஞ்சிபுரம் அருகே 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற தனியார் தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் போராட்டம் வாபஸ்