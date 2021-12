தேசிய செய்திகள்

அரசு பள்ளிக்கு திடீர் வருகை... கழிவறையை சுத்தம் செய்த மந்திரியால் பரபரப்பு + "||" + Sudden visit to government school ... Excitement by the minister who cleaned the toilet

அரசு பள்ளிக்கு திடீர் வருகை... கழிவறையை சுத்தம் செய்த மந்திரியால் பரபரப்பு