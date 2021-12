மாநில செய்திகள்

62 லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசிகள் வீண்: முக்கிய பங்கு வகிக்கும் 3 மாநிலங்கள்...!! + "||" + Over 62 lakh Covid vaccine doses went to waste in India, half from 3 states

62 லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசிகள் வீண்: முக்கிய பங்கு வகிக்கும் 3 மாநிலங்கள்...!!