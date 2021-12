மாநில செய்திகள்

க.அன்பழகனின் உருவ சிலையை திறந்து வைத்தார் -முதல் -அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + The statue of Anpalagan was opened by CM MK Stalin

