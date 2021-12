கிரிக்கெட்

பிங்க் பந்தில் 50 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் வீரர்: மிட்செல் ஸ்டார்க் சாதனை + "||" + Ashes: Mitchell Starc scripts history, Aus pacer becomes 1st bowler to take 50 wickets in Day-Night Tests

பிங்க் பந்தில் 50 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் வீரர்: மிட்செல் ஸ்டார்க் சாதனை