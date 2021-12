தேசிய செய்திகள்

கொல்கத்தா மாநகராட்சி வார்டு தேர்தல்: வாக்குச்சாவடி மீது குண்டு வீச்சு + "||" + Three voters injured after bombs lobbed during KMC polls

கொல்கத்தா மாநகராட்சி வார்டு தேர்தல்: வாக்குச்சாவடி மீது குண்டு வீச்சு