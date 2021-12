தேசிய செய்திகள்

இளசுகளுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் 70 வயது தாத்தா...! சைக்கிளில் சென்று பொரி விற்கிறார் + "||" + Armed with Basket and a Warm Smile, 70-year-old Sells Poha to Make Ends Meet in Nagpur

இளசுகளுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் 70 வயது தாத்தா...! சைக்கிளில் சென்று பொரி விற்கிறார்