சினிமா செய்திகள்

புஷ்பா... முதல் நாளில் அதிக வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படம் + "||" + Pushpa ... the highest grossing Indian film of the first day

புஷ்பா... முதல் நாளில் அதிக வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படம்