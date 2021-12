தேசிய செய்திகள்

3வது வாரத்தில் 10 மணிநேரம் மட்டுமே இயங்கிய நாடாளுமன்ற மேலவை + "||" + In the 3rd week, the upper house of parliament ran for only 10 hours

3வது வாரத்தில் 10 மணிநேரம் மட்டுமே இயங்கிய நாடாளுமன்ற மேலவை