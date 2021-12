தேசிய செய்திகள்

எதிர்க்கட்சிகளை பிளவுபடுத்த சதி: மத்திய அரசு மீது மல்லிகார்ஜூன் கார்கே விமர்சனம் + "||" + Leaders of Opposition parties hold a meeting to take a decision on whether to attend or not the meeting called by the Government on suspension of 12 Opposition members of Rajya Sabha

எதிர்க்கட்சிகளை பிளவுபடுத்த சதி: மத்திய அரசு மீது மல்லிகார்ஜூன் கார்கே விமர்சனம்