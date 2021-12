மாநில செய்திகள்

கல்வி உதவித் தொகையில் முறைகேடு: 52 கல்லூரி முதல்வர்களுக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சம்மன்..! + "||" + Scholarship abuse: 52 College principals summoned by the Anti-Corruption Department to appear in person

