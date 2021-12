தேசிய செய்திகள்

தவறு செய்தவர்கள் திருந்தினால், அதை தலைமை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்- ஓ.பி.எஸ். சொன்ன குட்டிக்கதை + "||" + If the wrongdoers repent, the leadership must accept it- O.P.S

தவறு செய்தவர்கள் திருந்தினால், அதை தலைமை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்- ஓ.பி.எஸ். சொன்ன குட்டிக்கதை