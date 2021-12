எலான் மஸ்க் செலுத்தப்போகும் வரித்தொகை இத்தனை கோடியா?

அமெரிக்கா ,

டெஸ்லா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி எலான் மஸ்க். உலக கோடீஸ்வரர்களில் ஒருவரான இவரை, அமெரிக்காவின் பிரபல டைம்ஸ் மாத இதழ், இந்த ஆண்டுக்கான சிறந்த நபராக சமீபத்தில் தேர்வு செய்திருந்தது.

இவருக்கு ஆதரவாக ஒரு பிரிவினரும் , இவருக்கு எதிராக ஒரு பிரிவினரும் எப்போதும் சமூக வலைத்தளத்தில் தங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுவது வழக்கம்.இந்த நிலையில் இவர் சரியாக வருமான வரி கட்டுவதில்லை என சமூக வலைத்தளத்தில் இவருக்கு எதிராக சிலர் கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர்.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year