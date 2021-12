தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் மதமாற்ற தடை சட்டத்தை கொண்டு வருவது உறுதி - பசவராஜ் பொம்மை திட்டவட்டம் + "||" + In Karnataka Be sure to bring in anti-conversion legislation Basavaraj Bommai

கர்நாடகத்தில் மதமாற்ற தடை சட்டத்தை கொண்டு வருவது உறுதி - பசவராஜ் பொம்மை திட்டவட்டம்