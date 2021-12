தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பின்னணியில் பேரிடர் மேலாண்மை பெரிய சவாலாக ஆகிவிட்டது - ராணுவ தளபதி நரவனே + "||" + Disaster management has become a major challenge in the context of Corona - Army Commander Naravane

கொரோனா பின்னணியில் பேரிடர் மேலாண்மை பெரிய சவாலாக ஆகிவிட்டது - ராணுவ தளபதி நரவனே