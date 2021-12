உலக செய்திகள்

கிறிஸ்துமஸ் பயணத்தால் ஒமைக்ரான் பரவல் அதிகரிக்கும் - அமெரிக்க நிபுணர் எச்சரிக்கை + "||" + With the Christmas trip Omicron dispersal may increase - US expert warns

கிறிஸ்துமஸ் பயணத்தால் ஒமைக்ரான் பரவல் அதிகரிக்கும் - அமெரிக்க நிபுணர் எச்சரிக்கை