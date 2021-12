உலக செய்திகள்

மூன்று நபர்களுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றிய ஜப்பான்..!! + "||" + Japan hangs three death-row inmates in first executions since 2019

மூன்று நபர்களுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றிய ஜப்பான்..!!