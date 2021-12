உலக செய்திகள்

ஒமைக்ரான் பாதிப்பு; அமெரிக்காவில் முதல் உயிரிழப்பு + "||" + Omicron vulnerability; First person fatality in the United States

ஒமைக்ரான் பாதிப்பு; அமெரிக்காவில் முதல் உயிரிழப்பு