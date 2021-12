தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி சான்றிதழில் பிரதமர் படத்தை நீக்கக்கோரி வழக்கு- 1 லட்சம் அபராதம் விதித்தது கோர்ட் + "||" + ₹ 1 Lakh Fine For Plea Against PM Photo On Vaccine Certificates

