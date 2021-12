தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் பொது இடங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு தடை + "||" + Karnataka issues Covid restrictions for New Year celebrations. Details here

கர்நாடகாவில் பொது இடங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு தடை