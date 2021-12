ஹாக்கி

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை ஆக்கி: அரையிறுதியில் இந்தியா அதிர்ச்சி தோல்வி + "||" + India suffer 3-5 defeat against Japan in semi-final, will play Pakistan in 3rd place play-off

