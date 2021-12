தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் எத்தனை மாநிலங்களில் ஒமைக்ரான் பாதிப்பு? மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + How many states in India are affected by Omicron? Federal Health Information

இந்தியாவில் எத்தனை மாநிலங்களில் ஒமைக்ரான் பாதிப்பு? மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல்