மாநில செய்திகள்

10, 11, 12-ம் வகுப்புகளுக்கு மே மாதத்தில் பொதுத்தேர்வு? + "||" + General examination in May for 10th, 11th and 12th classes?

10, 11, 12-ம் வகுப்புகளுக்கு மே மாதத்தில் பொதுத்தேர்வு?