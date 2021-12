மாநில செய்திகள்

மாநிலங்களவை 45 மணி நேரம் மட்டுமே செயல்பட்டது - வெங்கைய நாயுடு அதிருப்தி + "||" + A total time of 21 hours 7 minutes was spent on discussing the Government Bills including the Appropriation Bill accounting for 46.50% of the functional time of the House RS Chairman Venkaiah Naidu

மாநிலங்களவை 45 மணி நேரம் மட்டுமே செயல்பட்டது - வெங்கைய நாயுடு அதிருப்தி