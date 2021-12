உலக செய்திகள்

ஒமைக்ரான் அச்சம்... 4வது டோஸ் தடுப்பூசி போடும் நாடு + "||" + Israel begins fourth Covid-19 dose vaccine rollout for people 60 and over as Omicron cases surge

ஒமைக்ரான் அச்சம்... 4வது டோஸ் தடுப்பூசி போடும் நாடு