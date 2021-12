தேசிய செய்திகள்

தேசிய பிரச்சினைகளை மக்களிடம் கொண்டு செல்லுங்கள் - காங்கிரஸ் எம்.பிக்களுக்கு சோனியாகாந்தி அறிவுறுத்தல் + "||" + Sonia Gandhi also asked MPs to take the national issues to the people in their respective constituencies.

