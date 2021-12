தேசிய செய்திகள்

வாரணாசியில் நாளை பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி + "||" + Photos of various development projects to be inaugurated by PM Modi tomorrow- December 23, in Varanasi, UP.

வாரணாசியில் நாளை பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி