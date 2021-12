உலக செய்திகள்

ஒமைக்ரான் பரவல்: கொரோனா தடுப்பூசியின் 4-வது டோஸ் செலுத்த இஸ்ரேல் திட்டம் + "||" + World battles Omicron: Israel's 4th jab, free Covid tests in US, clampdown on New Years in Germany

ஒமைக்ரான் பரவல்: கொரோனா தடுப்பூசியின் 4-வது டோஸ் செலுத்த இஸ்ரேல் திட்டம்