உலக செய்திகள்

பைசர்: 12 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான கொரோனா மாத்திரைக்கு அனுமதி + "||" + Pfizer COVID-19 pill approved for at-home use by US

பைசர்: 12 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான கொரோனா மாத்திரைக்கு அனுமதி