தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் நீதிமன்றத்தில் குண்டு வெடிப்பு: 2 பேர் பலி 10 பேர் காயம் + "||" + Ludhiana: Blast in district court, stampede due to rumors of bomb explosion

பஞ்சாப் நீதிமன்றத்தில் குண்டு வெடிப்பு: 2 பேர் பலி 10 பேர் காயம்