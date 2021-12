தேசிய செய்திகள்

வீட்டில் இருக்கும்போதும் மக்கள் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும்; மராட்டிய துணை முதல்-மந்திரி + "||" + We request everyone in the House also to please wear a mask Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar

