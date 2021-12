தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் கோர்ட்டில் குண்டு வெடிப்பு; மாநில அரசிடம் அறிக்கை கேட்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் + "||" + Ministry of Home Affairs seeks report from Punjab on the explosion in Ludhiana District Court Complex

பஞ்சாப் கோர்ட்டில் குண்டு வெடிப்பு; மாநில அரசிடம் அறிக்கை கேட்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சகம்